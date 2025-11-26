東京都はホテルや旅館などの宿泊にかかる宿泊税について、宿泊料金に一律3％を課す定率制を導入する方針を明らかにしました。宿泊税は、ホテルや旅館などに泊まる際、食事などを含まない素泊まりの宿泊料金部分にかかる税金で、東京都内では現在、▼1泊1万円〜1万5000円未満の宿泊料金に100円、▼1万5000円以上の場合に200円が定額で課税されています。外国人観光客の増加など観光をめぐる状況が変化しているとして、都は宿泊税の