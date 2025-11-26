開催経費が当初の3倍以上に膨らんだアジア大会。その財政支援に向けた国の特措法案が、衆院の委員会を通過です。26日に開かれた衆議院の文部科学委員会で、アジア・アジアパラ競技大会の開催費用について「国が一部を補助できる」とする特別措置法案が賛成多数で可決されました。27日にも、本会議でも可決される見通しです。関係者によりますと、開催経費は当初の3倍以上の3700億円ほどに膨らむ見込みで、国は136億円を拠出