ホテル全室＆サウナを全面リニューアル！ 「ととのえ親方」監修の“北海道サウナ”が12月10日誕生 明海グループ株式会社の「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」が、2025年12月10日（水）に全面リニューアルオープンします！ 目玉は「北海道」をコンセプトにした温泉併設サウナ。サウナ界のレジェンド「ととのえ親方」こと松尾大氏が監修し、室内にはニセコの動植物が浮かび上がる幻想的な内装や白樺ヴィヒタを採用して