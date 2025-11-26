【新華社北京11月26日】中国国務院台湾事務弁公室の彭慶恩（ほう・けいおん）報道官は26日の記者会見で、日本の高市早苗首相による発言に台湾各界から批判が相次ぐ中、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が高市氏への応援を表明し、日本産水産物を食べる写真を交流サイト（SNS）に投稿するなどして取り入る姿勢を見せていることについて、民族を裏切った罪人は必ず正義の審判を受けると指摘した。彭氏は次のように述べ