「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・森下翔太外野手（２５）が純白のタキシードに黒蝶ネクタイ姿のど派手スタイルで登壇した。今季は打率・２７５、２３本塁打、８９打点とキャリアハイの数字を残し、初のベストナインを受賞。壇上では「最後に白い方」と司会者に振られると挙手。「みんな暗めの服装で来るかなと予想したので明るい