テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が２３日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、俳優・萩原聖人（５４）がゲスト出演した。松岡は、萩原に「どうですか？（撮影）現場によっては一番上じゃないですか？」と質問。萩原は「本当にそうです。監督とかよりも年上じゃないですか。だ