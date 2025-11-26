純烈が「いい風呂の日」となる２６日、都内でコンサートを開催し、弟分グループ「モナキ」をお披露目した。来春にデビューを予定する平均年齢３２歳の４人組で、名前は「名もなき者たち」が由来。２０２３年１０月発表の「セカンドチャンスオーディション」に集まった約１０００人から選ばれ、２４年６月からレッスンを積んできたという。テニミュ俳優だった、じん（３８）は「烈車戦隊トッキュウジャー」のトッキュウ２号、