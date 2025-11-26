「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）両リーグの最優秀選手が発表され、セは阪神・佐藤輝明内野手、パはソフトバンク・モイネロ投手が受賞した。佐藤輝は、球団の生え抜き野手では初受賞。今季は４０本塁打１０２打点で打撃２冠を達成。ゴールデングラブ賞、ベストナインに続き５つ目のタイトルを手にした。この日は黒色のタキシード、黒