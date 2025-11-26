5年余りにわたって建設工事が行われてきた南京新生圩長江大橋が11月26日午前、開通しました。新生圩長江大橋は、南京の中心市街地と江北新区を結ぶ重要な交通の要となる橋で、全長約13．17キロ、本線の設計速度は時速80キロ、双方向6車線です。うち長江にかかる主橋は単径間鋼箱桁つり橋で、スパンの長さは1760メートルに達しています。新生圩長江大橋は、主に旅客輸送、軽貨物輸送、地域経済の共同発展に貢献し