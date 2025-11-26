いじめを防ぐ取り組みなどを話し合う審議会が開かれ、今後、部活動の地域移行などにより、学校の外での関わりから生まれるいじめへの対応が必要になるとする意見などが出されました。 【写真を見る】いじめを防ぐには？子どもはもちろん、大人をサポートする仕組みも大切か（山形） この「いじめ問題審議会」は、教育の専門家や弁護士などで作られるもので、今年度は初の開催です。 会議では、今年4月から7月までに県内の