BANDAI SPIRITS¤Ï11·î28Æü¤è¤ê¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ò¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Å¹ÊÞÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥é¥¹¡¢¶ÒÃå¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÁ´7Åùµé24¼ï+