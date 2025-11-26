ゴンチャ ジャパンとキリンビバレッジは、ゴンチャのペットボトルで初の、HOTでも楽しめる「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」を12月2日より全国のセブン-イレブン限定で販売する。「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」(280ml/税抜178円)ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指して、2024年から提携し、ゴンチャのペットボトル飲料を販売してきた。今回新たに販売する「貢