◆NPBアワーズ2025supportedbyリポビタンD（26日、東京都内）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が自身初のパ・リーグ最優秀選手（MVP）賞に選出された。球団からの選出は昨年の近藤健介外野手（32）に続く2年連続で18人目。通算26度目の栄誉となった。キューバから来日9年目のモイネロは先発ローテーションの軸として5年ぶりの日本一に貢献した。レギュラーシーズンでは24試合に登板し、12勝3敗。防御率1・4