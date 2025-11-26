野村総合研究所(NRI)は、国内に本社を持つ、売上高上位企業のCIOまたはIT担当役員、経営企画担当役員、IT部門長、経営企画部門長などを対象に行った「IT活用実態調査（2025年）」の調査結果概要を発表した。2025年9月に日本国内に本社を持つ売上高上位約3000社のうち517社からの回答データをもとにしている。2026年度のIT予算について、47.5%の企業が2025年度よりも増加すると予想(減少する7.8%)しているが、昨年度の59.0％と比べ