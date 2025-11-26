◆NPBアワーズ2025supportedbyリポビタンD（26日、東京都内）ソフトバンクの牧原大成がともに初の首位打者とベストナインで表彰を受けた。プロ15年目の今季は初の規定打席に到達し、打率3割4厘で首位打者に輝いた。牧原大は「一生縁がないと思っていたタイトルなので、取れて大変光栄に思います。3割を切ってしまうことがすごいプレッシャーだった。なんとか3割を切らないように一生懸命頑張りました」と振り返った。