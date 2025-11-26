◆NPBアワーズ2025supportedbyリポビタンD（26日、東京都内）ソフトバンクの周東佑京が3年連続4度目の盗塁王と2年連続2度目のベストナインで表彰を受けた。今季まで選手会長としてチームをけん引。主力に故障者が相次ぐ中、5年ぶりの日本一に大きく貢献した。ソフトバンクは大量8選手が表彰を受けたが、初受賞が5選手とフレッシュな顔ぶれ。周東は「優勝もできたし、これだけ多くタイトルを取る選手がいる。新しい顔