◆NPBアワーズ2025supportedbyリポビタンD（26日、東京都内）ソフトバンクは史上最多の8選手が個人タイトルを獲得し、表彰式を?ジャック?した。小久保裕紀監督は「ある意味、主力の離脱によって生まれた現象。それだけ力のある選手がいて、彼らのカバーがあって日本一にたどり着いた」と目を細めた。指揮官も初の正力松太郎賞を受賞。「同じ山を登り切った福岡ソフトバンクホークスという組織全体でいただいた。そ