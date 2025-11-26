FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò18°Ì¤È¾å¤²¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¶¯¹ë¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤«¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÅ¨¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢WÇÕÆîÊÆÍ½Áª£·°Ì¤ÇÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ò£³¡Ý£°¤È²¼¤·¡¢ìî¤«¤»¤¿¡£¡ÖÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤Ï²áµî¤Î»î¹ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÇÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²æ¡¹¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Áá¡¹¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£20Ê¬¤ò²á¤®¤Æ