滋賀県近江八幡市の駐車場で、頭と胴体部分が切り離された犬の死骸が捨てられているのが見つかりました。警察が動物の愛護及び管理に関する法律違反の疑いで捜査しています。警察によりますと、11月26日午後1時40分ごろ、滋賀県近江八幡市中小森町の市営住宅で「黒色のリュックが放置されている。中に何か分からないが入っている。気持ち悪いので見に来て欲しい」と住民から警察に通報がありました。警察官が駆けつけると、