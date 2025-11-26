長与町の温浴施設「ゆりの温泉」を運営する企業が、破産申請の準備に入っていることが分かりました。 破産申請の準備に入ったのは、長与町で温浴施設『ゆりの温泉』を運営していた「長崎エンタープライズ」です。 東京商工リサーチによりますと、会社は2004年に設立され『ゆりの温泉』を運営していましたが、コロナ禍の影響で利用客が減少し、燃料の高騰で厳しい経営環境が続いていました。 今