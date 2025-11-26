初公判後、取材に応じる松本凰汰さんの両親＝26日午後、高知市高知市立長浜小4年の男児が昨年7月、中学校のプールを利用した水泳の授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の同小校長中村仁也被告（55）は26日、高知地裁（稲田康史裁判長）で開かれた初公判で「（間違いは）ございません」と起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告が、溺れた松本凰汰さん＝当時（9）＝の泳力に問題があったこと