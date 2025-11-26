長崎県・壱岐島沖で４月、医療搬送用ヘリコプターが転覆した状態で見つかり３人が死亡した事故で、国土交通省は２６日、事故機と同系列型機計６７機について、機体の制御に不可欠なテールローター（後部回転翼）系統の接合部１か所を、原則３か月ごとに検査するよう国内の所有者に対して追加で指示した。ヘリ製造メーカーが欧州の航空当局に対し、接合部の不具合が事故機の「コントロール・ロッド（制御棒）」破断に関わった可