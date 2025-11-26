元ＨＫＴ４８の外薗葉月（ほかぞの・はづき＝２６）が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。巨人のリチャード内野手（２６）と結婚したことを発表した。この日は「【ご報告】いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします」と切り出し「先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表した。