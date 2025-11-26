巨人・大勢投手（２６）が２６日に都内で契約更改交渉に臨み、倍増の年俸１億８０００万円でサインした。４年目の今季はセットアッパーとして６２試合に登板し、８勝４敗、防御率２・１１。４６ホールド、５４ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。「球団からはクローザーから配置転換になった中でチームのためによく貢献してくれたと言っていただきました。（自分としては）もっとやれたなと、正直。奪三