名古屋市中区の住宅に停めてあった高級車「レクサスLX」を盗もうとしたとして、34歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは北区の無職・筒井隆嗣容疑者(34)で、今年7月、中区の会社役員の男性(46)の自宅に停めてあった時価1800万円相当の大型SUV「レクサスLX」を盗もうとした疑いが持たれています。警察によりますと、気づかないうちに車に穴が開けられているのを見つけた男性が110番通報し、周辺の防犯カメラの捜査などから