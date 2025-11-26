秋篠宮家の次女・佳子さまは東京デフリンピックの閉会式に出席されました。午後4時半ごろ、佳子さまは東京デフリンピックの閉会式の会場に到着されました。今月18日に新型コロナウイルスへの感染が判明しおととい公務に復帰した佳子さまはマスク姿で閉会式に出席されました。全日本ろうあ連盟に勤務する佳子さまは初めて東京で開催されたデフリンピックの期間中ご一家で出席した開会式をはじめ空手や卓球など3つの競技を観戦されま