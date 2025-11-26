歌舞伎役者の坂東玉三郎（７５）が２６日、都内で行われた「銀座アスター１００周年記念イベント」に出席した。銀座アスター食品株式会社は、創業１００周年を記念し、同イベントを開催。玉三郎は「よく関東大震災とか空襲とかを乗り越えて、本日まで来れたなと。僕たちには経験のないことですけど、つくづく感じます」と祝した。同店にもよく訪れていたといい「歌舞伎座が近いですし。ここに来ては、劇場に行ったり、帰りに