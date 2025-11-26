ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が２６日に東京都内で行われた「ＮＰＢアワーズ」でパ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）賞に輝いた。圧倒的支持を得ての受賞となった。１位（５点）１７７票、２位（３点）２８票、３位（１点）１４票の９８３得点。次点のレイエスに７００点以上をつけて最高栄誉を手にした。ＮＰＢ９年目となった今季は１２勝３敗、防御率１・４６。昨季に続いて２ケタ勝利、最優秀防御率のタイトルを