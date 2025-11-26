今年３月で解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の元メンバー・中丸雄一（４２）が２６日、「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演。この日会見した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・国分太一（５１）について語った。国分は今年６月、複数のコンプライアンス違反を日本テレビから指摘され、無期限活動休止に。これを機にＴＯＫＩＯも解散した。会見は見ていないという中丸は、「日テレさん側にも多分何か理由があったりとか、プライ