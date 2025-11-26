◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）セ・リーグＭＶＰを初受賞した阪神・佐藤輝明内野手が、壇上で亡くなった祖父への思いを語った。「この度はこのような素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。これもひとえにサポートしてくださる皆さんのおかげだと思っています。球団関係者の皆さん、スタッフの皆さん、監督、コーチ、そしてチ