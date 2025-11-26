花王が体のゆがみを測定できる新たなアプリを発表しました。これは、姿勢を“見える化”するアプリです。骨盤の傾きや足の関節の動き方などで姿勢が評価され、“ゆがみ”を改善するためのアドバイスやおすすめのエクササイズも表示されます。アプリを開発した花王によると、長時間のスマホ利用で猫背になるなど、姿勢の悪さを気にする人が増えています。「体のゆがみが疲労につながるという研究結果もあり、まずは自分の体を正しく