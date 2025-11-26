◆プロボクシング▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・奈良井翼―同級１０位・梶野翔太（２７日、東京・後楽園ホール）日本フェザー級スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が２６日、都内で行われ、王者・奈良井翼（２５）＝ＲＫ蒲田＝と挑戦者の同級１０位・梶野翔太（２０）＝角海老宝石＝は、ともに１００グラムアンダーの５８・８キロでクリアした。３度目の防衛戦に臨む