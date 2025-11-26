まもなく本格的なウインタースポーツシーズンが始まります。しかし、石川県内全体で200人近くいるアイススケート競技の選手たちが、練習を行える場所は今、石川県内にはありません。現状と原因を取材しました。25日午後3時。学校が終わると同時に、スケート靴を車に詰め込む、金沢市のフィギュアスケートクラブの子どもたち。練習場へと向かう車は、市内を抜け高速道路へ。まだまだ車は止まら