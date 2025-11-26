三島由紀夫というと、その最期から「自決した何となく軍人っぽい怖い作家」といったイメージを持つ人もいるかもしれない。しかし、当然のことながら三島の思想はそんな簡単に片づけられるようなものではない。「平和な時代が続くと青年の意見は無視されるようになる」三島由紀夫の言葉の真意とは前回の記事【「女の部屋は一度ノックすべきである。」三島由紀夫の言葉（1）「男と女」編】では、三島由紀夫の名言から「男と女