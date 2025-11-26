当社は小売業を中心とした流通業向け需要予測・自動発注サービス『sinops』の開発・販売を手掛けています。小売業の需要を予測し、在庫最適を実現することで、卸売業の在庫最適やメーカーの在庫最適をも実現し、バリューチェーン全体での最適化を図っていきたいと考えています。 わたしは大学卒業後、電子部品の総合商社に就職しました。ここで3年9カ月働き、将来的な独立を考えていたことから