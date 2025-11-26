高知市の40代の男性から現金1000万円をだまし取ったとして、高知県警は11月26日、大阪府の男を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪府大阪市の自称アルバイト・鍛治屋拓巳容疑者（28）です。警察によりますと鍛冶屋容疑者は、2025年10月に発生した弁護士や警察官などを名乗り、高知市の40代の男性から郵便や振り込みなどで計6回にわたり、合わせて現金約5300万円をだまし取ったオレオレ詐欺で、1000万円の