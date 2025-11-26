飯豊町産のコメをふるさと納税の返礼品にしていた飯豊町で、委託業者が誤って熊本県産のコメを袋詰めし、納税者に配送していたことが分かりました。飯豊町がふるさと納税の返礼品としていたのは、飯豊町産の「飯豊の幸」です。町は、生産者の負担軽減のためふるさと納税の返礼品用のコメの精米と袋詰めを福岡県の会社に委託していました。町によりますと、この委託会社が袋詰めの際に飯豊町産のコメを入れるべきところを、誤って熊