鈴原希実_2025_11月_写真すべての画像を見るみなさんSFは好きですか？私は今まで、あまりこのSFというジャンルに触れたことがありませんでした。なんでも、少しとっつきにくそうなイメージがあったのです。元々日常系の作品ばかり読んでいた私にとっては、まさに未知であるSF。そんなSFを題材にした作品に触れてみたい！と思った時に、初めて手に取ったのが今回ご紹介する作品の「彼方のアストラ」でした。この作品は、宇宙への往