ＥＣＢ金融安定報告 地経学的な動向や関税の影響に関する不確実性を背景に、金融安定性の脆弱性は依然として高水準 資産市場の集中化が進む中での過大な評価は、急激な価格調整リスクを高めている 一部先進国における財政課題は、投資家心理を試す可能性がある 関税の影響を受けやすい企業へのエクスポージャーや、ノンバンクとの資金調達関係の強化は、経済・市場ストレス時にユーロ圏銀行に負担をかける恐