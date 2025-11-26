ボートレース福岡でSG「第28回チャレンジカップ」と並行して行われているG2「第12回レディースチャレンジカップ」は、予選2日目が終了した。2日目は初日の強風が収まり、攻めていける好水面となった。4Rをカド4コースから捲った菅章哉に触発されたか。続く5Rは同じ4カドの海野ゆかり（51＝広島）が気持ちのいい捲りを決めた。レースを終えると「奇跡が起きましたね。展開も良かったです」と喜びと驚きが入りまじった表情を見