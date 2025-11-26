ユーロ圏１０年債利回り格差縮小、伊７３、仏７４ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.68 フランス3.417（+74） イタリア3.41（+73） スペイン3.171（+49） オランダ2.823（+14） ギリシャ3.289（+61） ポルトガル3.013（+33） ベルギー3.191（+51） オーストリア2.965（+29） アイルランド2.886（+21