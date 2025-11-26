俳優の杉浦太陽さんが26日に「第18回ペアレンティングアワード」授賞式に出席しました。この表彰式は「日本の子育てを元気にしたい！」を合言葉に育児雑誌が出版社の垣根を超えて一堂に会し、育児業界に影響を与えた「ヒト」「モノ・サービス」「コト」を表彰するものです。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】妻・辻希美は戦友！育児でめげない秘訣は「妻の笑顔を守る。ただ一つです」今年の夏に妻でタレントの辻󠄀希美