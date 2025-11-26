茨城県河内町で73歳の男性が首を刺されるなどして殺害された事件で、警察はきょう（26日）、取手市に住む75歳の無職の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件は今年7月12日、河内町下加納の住宅で、住人の根本仁さん（73）の遺体が見つかったものです。警察は殺人事件として捜査していましたが、きょう（26日）、根本さんの首などを刃物で刺して殺害し、乗用車や財布などを盗んだとして、茨城県取手市の無職・鎌田和三容疑者