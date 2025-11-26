『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話4（トラ雄パパとその家族の場合）』（清水めりぃ/KADOKAWA）第30回【全53回】【漫画】『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』を第1回から読む猫になった主人公が、ブラック企業をホワイト化していく癒やし系ねこコメディ『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』シリーズをお届け！ 会社でうたた寝から目覚めたら猫になっていたトラ雄さんは、社長のは