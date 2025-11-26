11月24日、沢口靖子が主演を務めるドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）の第8話が放送された。この日、月9ドラマ初出演となる女優の加藤夏希がゲストで登場。23年ぶりに沢口との共演が実現した。その加藤の“激変”した姿が注目を集めている。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす情報犯罪の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」を舞台にした同作。第8話も緊迫したストーリーだった