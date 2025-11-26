日本でクマの被害が相次ぐ中、どう被害を抑え、共存していけばいいのか。その答えの1つがアメリカにありました。約500頭のクマが生息し、年間400万人以上の人が訪れる「ヨセミテ国立公園」。ここではクマの行動をGPSで監視し、人間の食べ物を徹底管理するなど、世界でも厳格な対策がとられています。この対策の背景には、過去への反省があります。1920年代ごろから、ヨセミテではクマを観光の目玉としてきました。人間とクマの距離