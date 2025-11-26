パリSGとジョーダンブランドは25日、2025-26シーズンに着用する4thユニフォームを発表した。今回は黒をベースとし、中央に縦の赤いラインが入ったデザイン。胸にはクラブエンブレムとジョーダンブランドのロゴが入っている。パリSGは公式インスタグラム(@psg)で「パリのクチュールアトリエの伝統にインスパイアされ、エレガンス、創造性、そしてパフォーマンスの融合を体現している」と紹介した。コメント欄では「素晴らし