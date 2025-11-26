WENDYが本日11月26日にニューアルバム『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』を配信リリースし、2026年4月25日にVeats Shibuya（東京）でのワンマンライブを開催することを発表した。◆ライブ写真今年10月にUSツアー、11月にUKツアーを敢行したWENDY。UKツアーではバーミンガムとロンドンでバンド初となる英国公演を開催し多くのオーディエンスを熱狂させた。ライブではSkye(Vo,G)のルーツでもある英国へのリスペクトを込め、