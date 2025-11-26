Official髭男dismが、突如謎の特設サイトをオープンした。サイト内では、メンバーのレコーディングらしき風景を写した映像とあわせて4日後までのカウントダウンが映し出され、さらに短いメロディーがループで流れている。カウントダウンは12月1日に終わる模様。この日付が何を示しているのか、ヒゲダンの動向に注目が集まるところだ。なおOfficial髭男dismは、12月10日にライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoi