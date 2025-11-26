プロ野球の年間表彰式「NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD」が26日に都内で行われ、阪神の石井大智投手（28）がコミッショナー特別表彰された。今季はプロ野球新記録の50試合連続無失点の偉業を達成。絶対的なセットアッパーとして53試合で1勝0敗、36ホールド9セーブで、防御率0・17と圧巻の成績を残してチームのリーグ優勝に大きく貢献した。今季のレギュラーシーズンで失点を許したのは、4月4日の巨人戦の1試